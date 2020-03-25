ОстаньсяДома ⟩ Плюсы для меня и моей непослушной собаки

Иногда скучаю по коллегам, их советам и совместным обеденным перерывам, но и в самоизоляции вижу сплошные плюсы. Подробно рассказывать о том, что ты высыпаешься, экономишь время и энергию - не буду, расскажу о других плюсах и поделюсь более личным, так сказать.

Я больше общаюсь с мужем

Тут совсем не важно, что он общается со мной так же, как и до самоизоляции:

ФОТО: Из личного архива

Ну ладно. Без шуток. Столько времени жила с человеком, который уходит на свою "абстрактную работу". Да, я знала примерно, в какой сфере он работает, но не более. А теперь понимаю, и даже не примерно, что он делает.

Разве это не круто - узнавать близкого человека с его другой, пусть даже и рабочей, стороны?

Больше готовлю

ФОТО: Из личного архива

Простите, наглядно показывать не буду. Если я стала больше готовить, это не значит, что выглядит это вкусно. Но, возвращаясь к прошлому пункту: и на этой почве мы стали больше общаться с мужем - совместные и вкусные обеды = семейное счастье. Да и походы в магазин стали реже, а значит - рациональнее и экономнее, без всяких там чипсиков.

Истинный "выгодополучатель" самоизоляции - собака

ФОТО: Из личного архива

Нет больше этих грустных глаз, смотрящих на тебя, пока ты одеваешься на работу (наверно, он думал, что каждый раз я уходила прыгать на площадку с другими собаками без него). Теперь дневные прогулки стали больше пяти минут, поскольку все они проходят в обеденный перерыв. Не беспокойтесь - я дистанцируюсь от других людей!

Ну раз я стала больше готовить, то и собаке перепало. Долой сухой корм и творог. Да здравствуют каши и мяско и каши с мяском.

ФОТО: Из личного архива

Минус два килограмма за неделю - женское счастье

Скажу сразу: запасы гречки у меня были всегда, как и картошки. Приучила мама, что поделать. Мне незнакома паника от беготни, что чего-то не хватает в доме - люблю, когда всё с запасом. На всякий.

Вы думаете, что работа из дома значит - вечно сидеть на пятой точке? Да, значит.

Поэтому я и гуляю с собакой в обед и ем гречку, чтобы быть в тренде. Это дало свои плоды! За неделю мне удалось скинуть два килограмма. Для кого-то это мало, но я, как человек, склонный к полноте, и как человек-женщина, вполне довольна результатом.

Что ещё удалось сделать за время самоизоляции?

Я дочитала книги, которые так и не смогла прочесть до конца ранее. Вот фаворитка, если что:

ФОТО: Из личного архива

Моя собака теперь стала послушнее и не кидается на других собак - это не так! Но теперь я над этим работаю плотнее, что-то даже выходит:

ФОТО: Из личного архива

​А ещё я разобрала ненужные вещи. Никому не нужна картина с непонятной картой псевдо-Африки?

О важном, пользуясь случаем

Вокруг тихая (а иногда и нет) паника и непонятки. Как выяснилось, одни люди менее стрессоустойчивы, другие - более. Из некоторых людей под давлением вылезают их худшие стороны. Давайте постараемся не быть такими! Всем нелегко, но я бы не сказала, что наша жизнь изменилась на 180 градусов. Давайте просто отнесёмся к самоизоляции как к новому опыту!

Ведь есть же важный плюс в сложившейся ситуации: именно сейчас стали ценнее звонки от друзей и близких, которым не всё равно, как ты.

Пользуясь случаем, хочу сказать - спасибо, друзья, вы мне тоже очень дороги.