LDZ останавливает проект по электрификации железной дороги за 441 млн евро

Как сообщили на предприятии, с учетом начавшегося в первом полугодии 2019 года уменьшения грузовых перевозок и неспособности LDZ в 2020 году обеспечить финансовое равновесие без дополнительного финансирования из государственного бюджета пересмотрены возможности реализации запланированных и начатых проектов с софинансированием ЕС.

Сейчас это два крупных проекта - электрификация железной дороги и развитие Даугавпилсской сортировочной станции и подъездных путей.

Как указал председатель правления LDZ Марис Клейнбергс, планирование и подготовка этих проектов проходила в период, когда по железнодорожной инфраструктуре перевозилось 45-55 млн тонн грузов в год. В настоящее время ситуация существенно изменилась, и это вынуждает вносить коррективы в инвестиционные проекты.

С учетом обстоятельств на прошлой неделе правление LDZ приняло решение остановить проект электрификации, а сегодня его утвердил совет предприятия.

В то же время, понимая, что содержание железнодорожной инфраструктуры на нынешнем уровне качества и безопасности невозможно без дальнейшего развития, LDZ считает, что важно реализовать менее масштабные проекты, используя доступное финансирование ЕС и перераспределив его в пользу проектов, которые направлены на достижение целей климатической нейтральности на транспорте и развитие мультимодальных перевозок. Консультации о возможностях реализации таких проектов уже начаты с Минсообщения.

Как сообщалось, в рамках проекта электрификации до конца 2023 года планировалось провести электрификацию железнодорожных линий Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и Крустпилс-Рига. Затраты на первый этап электрификации были запланированы в размере 441 млн евро.