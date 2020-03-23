Пн, 23.03.2020
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LDZ останавливает проект по электрификации железной дороги за 441 млн евро

Вагоны. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за резкого сокращения объемов грузоперевозокLatvijas dzelzceļš (LDZ) решило не продолжать проект электрификации железной дороги стоимостью 441 млн евро. 

Как сообщили на предприятии, с учетом начавшегося в первом полугодии 2019 года уменьшения грузовых перевозок и неспособности LDZ в 2020 году обеспечить финансовое равновесие без дополнительного финансирования из государственного бюджета пересмотрены возможности реализации запланированных и начатых проектов с софинансированием ЕС. 

Сейчас это два крупных проекта - электрификация железной дороги и развитие Даугавпилсской сортировочной станции и подъездных путей. 

Как указал председатель правления LDZ Марис Клейнбергс, планирование и подготовка этих проектов проходила в период, когда по железнодорожной инфраструктуре перевозилось 45-55 млн тонн грузов в год. В настоящее время ситуация существенно изменилась, и это вынуждает вносить коррективы в инвестиционные проекты.

С учетом обстоятельств на прошлой неделе правление LDZ приняло решение остановить проект электрификации, а сегодня его утвердил совет предприятия. 

В то же время, понимая, что содержание железнодорожной инфраструктуры на нынешнем уровне качества и безопасности невозможно без дальнейшего развития, LDZ считает, что важно реализовать менее масштабные проекты, используя доступное финансирование ЕС и перераспределив его в пользу проектов, которые направлены на достижение целей климатической нейтральности на транспорте и развитие мультимодальных перевозок. Консультации о возможностях реализации таких проектов уже начаты с Минсообщения. 

Как сообщалось, в рамках проекта электрификации до конца 2023 года планировалось провести электрификацию железнодорожных линий Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и Крустпилс-Рига. Затраты на первый этап электрификации были запланированы в размере 441 млн евро.

Стоит напомнить, что LDz в этом году планирует сократить штат сотрудников на 1500 человек. 

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