Latvijas dzelzceļš в этом году уволит 1500 сотрудников

Петермане отметила, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

С учетом негативных тенденций в сфере грузоперевозок и необходимостью повысить эффективность хозяйственной деятельности, а также в связи с существенным сокращением расходов на основную деятельность, LDz к концу года разорвет трудовые отношения примерно с 1500 работниками.

Как указал председатель правления LDz Марис Клейнбергс, чтобы обеспечить более современную и дружественную для клиентов модель деятельности, а также сократить расходы предприятия и повысить его эффективность, уже с лета 2019 года LDz активно пересматривает все функции и процессы организации труда, также существенно сокращены позиции расходов предприятия.

"С учетом текущих и прогнозируемых тенденций в отрасли международных перевозок грузов LDz пересматривает все технологические процессы, чтобы максимально эффективно обеспечить выполнение своей основной функции - содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта в соответствии со всеми латвийскими и международными стандартами безопасности и качества", - сказал он.

Клейнбергс отметил, что это болезненное решение для предприятия, однако оно необходимо, чтобы LDz в этом году смогло восстановить свое финансовое равновесие, а в будущем - рентабельность и конкурентоспособность в регионе и на международном рынке.

Сокращение численности работников планируется осуществить в несколько этапов. LDz уже направило соответствующую информацию Государственному агентству занятости.

Процесс сокращения начат с оптимизации численности работающих в администрации предприятия.

Наряду с пересмотром процессов и оптимизацией расходов LDz активно продолжает работу по привлечению новых партнеров и диверсификации целевых рынков.

По состоянию на 1 января этого года в LDz работали 6265 человек, в свою очередь численность работников всего концерна LDz в начале этого года составляла 9950 человек.