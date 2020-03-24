Министр: Некоторые предприниматели пытаются нажиться за счет Covid-19

Говоря об обеспечении Латвии медицинскими товарами для борьбы с распространением вируса Covid-19, министр рассказала, что реагентов для сбора тестов хватает и есть их резервы, однако закупка достаточного количества индивидуальных защитных средств только происходит, доставка уже находится в пути и в течение следующей недели Латвия должна будет получить достаточно большой объем этих средств, чтобы хватило не только медикам, но и другим службам, например, полиции, сообщает агентство LETA.

По словам Винькеле, к сожалению в Латвии хватает недобросовестных предпринимателей, желающих нажиться за счет кризиса, которые просят необоснованно высокую плату за защитные средства, а также предлагают товар без соответствующих сертификатов.

У Винькеле нет информации о том, что в борьбе с Covid-19 вирусом заразились медики.

Министр отметила, что большую часть работы в режиме чрезвычайной ситуации делают Служба неотложной медицинской помощи, семейные врачи, приемные отделения больниц, сотрудники лабораторий и специалисты SPKC, которым было предложено установить доплату на время кризиса в размере 20% от зарплаты.

Политик отметила, что доплаты планируются именно тем медработником, которые работают над ограничением Covid-19, так как у части медиков нагрузка в кризисных условиях снизилась. Сейчас выплата доплат планируется на три месяца - с марта до мая.