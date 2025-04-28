Сколько в прошлом году в должности министра сообщения заработал Бришкенс?

Кроме того, бывший министр в прошлом году получил пособие от Государственного агентства социального страхования в размере 9365 евро, а еще 3920 евро он получил в виде других доходов.

На конец 2024 году Бришкенс в виде безналичных средств накопил 73 335 евро, что на 32 899 евро больше, чем в конце 2023 года, а также 2077 шведских крон (181 евро).

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В конце года бывшему министру, как и годом ранее, принадлежали земля и здания в Царниковской волости, две квартиры в Риге, кроме того, в его собственности находится легковой автомобиль Volvo S80 2008 года выпуска.

В свою очередь долговые обязательства, размер которых превышает 20 минимальных зарплат, а также займов, сумма которых превышала бы 20 минимальных зарплат, Бришкенс в декларации не указал.

Как уже сообщалось, после "рестарта правительства" премьера Эвики Силини Бришкенс в конце февраля этого года потерял должность министра сообщения.

6 марта депутаты Сейма утвердили на должности министра сообщения действующего депутата Сейма Атиса Швинку и избрали Бришкенса председателем Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.