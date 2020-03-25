Ср, 25.03.2020
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В США от Covid-19 умер подросток. До этого он проблем со здоровьем не имел

ФОТО: EPA/Scanpix

В США Covid-19 унес жизнь первого ребенка, у которого ранее не было проблем со здоровьем, сообщил во вторнике, 24 марта, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Подросток был из города Ланкастер округа Лос-Анджелес. Более подробная информация о поле и личности жертвы не предоставляется, сообщает AFP.

Об этом случае смерти сообщили сотрудники здравоохранения, и это произошло несмотря на то, что у молодых людей заболевание Covid-19 обычно проходит не в тяжелой форме.

"Подросток с хорошим здоровьем умер от этого вируса", - сказал Гарсетти.

"Подросткам, которые там, снаружи - это может коснуться и вас. Знайте, что ваше поведение может спасти жизнь, а может и забрать жизнь. И эта жизнь может быть вашей", - добавил мир.

"Covid-19 не дискриминирует по возрасту, расе или источнику доходов", - сказала директор здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

В округе Лос-Анджелес, где проживают 10 миллионов человек, подтверждены 662 случая заболевания коронавирусом и минимум 11 смертей.

Многие исследования показали, что Covid-19 несоразмерно тяжело проходит у пожилых пациентов и тех, у кого уже были проблемы со здоровьем.

Ранее единственные два случая смерти несовершеннолетних от Covid-19 были зарегистрированы в Китае.

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