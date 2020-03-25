В Литве - вторая жертва Covid-19. Обе женщины лежали в одной больнице

По информации ведомства, скончавшаяся в вильнюсской клинике Сантарос 90-летняя женщина ранее была госпитализирована в Укмергскую больницу, как и первая жертва коронавируса.

Министерство сообщает, что женщина, скончавшаяся в клинике Сантарос, 16 марта была выписана из Укмергской больницы, однако в понедельник в связи с жаром и общей слабостью была доставлена в Вильнюс. После проведения анализов у нее был выявлен коронавирус, она находилась в палате интенсивной терапии.

"Очень печально, что смерть от коронавирусной инфекции не обошла и Литву. Мы искренне соболезнуем семье и близким женщины", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Первый смертельный случай в результате заражения Covid-19 в Литве был зарегистрирован в прошлую пятницу - скончалась женщина в Укмергской больнице, где она могла и заразиться инфекцией.

Женщина преклонного возраста ранее была госпитализирована в Укмергскую больницу и была выписана 19 марта, но позднее была доставлена в отделение скорой помощи, где скончалась.

Полиция Вильнюсского округа начала расследование в связи со вспышкой коронавируса в Укмергской больнице, также начато расследование для установления причин смерти скончавшейся пожилой женщины.