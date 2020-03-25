Микки Рурк о Латвии: "Мне сказали, что здесь очень красивые девушки!"

"Я приехал в Ригу, чтобы работать - здесь снимают фильм. Вообще я начал тренироваться для поединка по боксу, но его отложили до июля, поэтому осталось время для съемок!", - объяснил причину своего приезда актер в разговоре с программой канала TV3.

Правда, из-за угрозы Covid-19 актер находится в самоизоляции, он не может сниматься, а также насладиться шармом рижских улочек.

"Мне сказали, что здесь очень красивые девушки, но очевидно, что я приехал не в то время", - смеясь заметил Рурк.

По публикациям помощницы Микки Рурка Ксении Дерст понятно, что артисту уже удалось покинуть Латвию. В сторис она опубликовала снимки из Рижского аэропорта.

"Латвия - это чудесная страна, но я отправляюсь обратно, чтобы сделать Америку опять великой", - сказал на видео актер.

Один из читателей портала TVNET, Денис Васильев, встретил Рурка, когда тот торопился в аэропорт. Актер не смог отказать мужчине в желании получить автограф и сделать фотографию. В обмен его попросили мужчину помочь звезде положить чемоданы в машину.

ФОТО: личный архив Дениса Васильева