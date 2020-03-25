Микки Рурк о Латвии: "Мне сказали, что здесь очень красивые девушки!"

Американский актер Микки Рурк признался, что приехал в Ригу по работе, но заметил, что в Риге много красивых женщин.
"Я приехал в Ригу, чтобы работать - здесь снимают фильм. Вообще я начал тренироваться для поединка по боксу, но его отложили до июля, поэтому осталось время для съемок!", - объяснил причину своего приезда актер в разговоре с программой канала TV3.
Правда, из-за угрозы Covid-19 актер находится в самоизоляции, он не может сниматься, а также насладиться шармом рижских улочек.
"Мне сказали, что здесь очень красивые девушки, но очевидно, что я приехал не в то время", - смеясь заметил Рурк.
По публикациям помощницы Микки Рурка Ксении Дерст понятно, что артисту уже удалось покинуть Латвию. В сторис она опубликовала снимки из Рижского аэропорта.
"Латвия - это чудесная страна, но я отправляюсь обратно, чтобы сделать Америку опять великой", - сказал на видео актер.
Один из читателей портала TVNET, Денис Васильев, встретил Рурка, когда тот торопился в аэропорт. Актер не смог отказать мужчине в желании получить автограф и сделать фотографию. В обмен его попросили мужчину помочь звезде положить чемоданы в машину.
Напомним, в период, когда в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, Рига практически превратилась в Голливуд. Ранее сообщалось, что в нашем городе застрял Микки Рурк, теперь стало известно еще об одном актере. Американский артист и участник музыкальной группы 100 Monkeys Джексон Рэтбоун тоже замечен в нашем городе.