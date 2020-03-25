Вступили в силу расширенные меры предосторожности для ограничения Covid-19

По выходным и праздничным дням в торговых центрах теперь будут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.

Будет ограничено оказание отдельных медицинских услуг с сохранением услуг, которые спасают жизнь или обеспечивают непрерывность терапии.

Медики в дальнейшем не смогут работать в нескольких лечебных учреждениях, чтобы не передать инфекцию коллегам и пациентам.

Принято решение прекратить деятельность спортклубов, спортивных школ и кружков - тренировки, соревнования и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Салоны тату, пирсинга и красоты должны сохранять информацию о клиентах.

Министерство сообщения до конца недели издаст правила об уменьшении количества людей в общественном транспорте