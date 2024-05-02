Часть депутатов Сейма получили замечания за высказывания о депортациях

Во время обсуждения поправок к закону об иммиграции, предусматривающих требование знания государственного языка для граждан РФ, проживающих в Латвии, депутат Виктория Плешкане, упомянув депортации, указала, что в результате политики, проводимой в Латвии после восстановления независимости, 300 000 человек "сами себя депортировали" в другие страны.

"В то время (...) из стран Балтии было депортировано, наверное, 90 000 человек, половина из них - от 50 000 до 45 000 - из Латвии. Из-за вашей политики 300 000 депортировались в другие страны по собственному желанию. За 30 лет из-за этой политики Латвию покинули 300 000 человек", - заявила она.

После этих высказываний председательствующая на заседании вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица вынуждена была напомнить, что, согласно кодексу депутатской этики, депутат должен основывать свои высказывания на фактах, их честной интерпретации и аргументации.

Калниня-Лукашевица подчеркнула, что с трибуны Сейма недопустимо принижать и минимизировать значение и масштабы депортаций. "Напомню, что в ходе депортации 1941 года за одну ночь из Латвии было депортировано 15 400 человек, а в ходе депортации 1949 года - 42 149 человек", - сказала вице-спикер Сейма.