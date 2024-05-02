Часть депутатов Сейма получили замечания за высказывания о депортациях

Сегодня, 2 мая, на заседании Сейма некоторым депутатам были сделаны замечания за неуместные высказывания о депортации людей при советском режиме.
Во время обсуждения поправок к закону об иммиграции, предусматривающих требование знания государственного языка для граждан РФ, проживающих в Латвии, депутат Виктория Плешкане, упомянув депортации, указала, что в результате политики, проводимой в Латвии после восстановления независимости, 300 000 человек "сами себя депортировали" в другие страны.
"В то время (...) из стран Балтии было депортировано, наверное, 90 000 человек, половина из них - от 50 000 до 45 000 - из Латвии. Из-за вашей политики 300 000 депортировались в другие страны по собственному желанию. За 30 лет из-за этой политики Латвию покинули 300 000 человек", - заявила она.
После этих высказываний председательствующая на заседании вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица вынуждена была напомнить, что, согласно кодексу депутатской этики, депутат должен основывать свои высказывания на фактах, их честной интерпретации и аргументации.
Калниня-Лукашевица подчеркнула, что с трибуны Сейма недопустимо принижать и минимизировать значение и масштабы депортаций. "Напомню, что в ходе депортации 1941 года за одну ночь из Латвии было депортировано 15 400 человек, а в ходе депортации 1949 года - 42 149 человек", - сказала вице-спикер Сейма.
Еще до выступления Плешкане лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс в связи с готовящимися поправками отметил, в частности, что термин "коллективная ответственность" очень часто использовался в Советском Союзе. "То есть, если кто-то в вашей семье сделал что-то плохое, то ответственность несут все. Кого в свое время отправляли в Сибирь? Тех, в чьей семье кто-то сделал что-то против советской власти, скажем так. Конечно, отправляли невинных людей, но идея заключалась в коллективной ответственности", - заявил Шлесерс.
Шлесерс также отметил, что с момента восстановления независимости Латвии прошло уже более 30 лет, и поколения начинают меняться. Политик утверждал, что многие пенсионеры скорее получат инфаркт, чем сдадут экзамен по языку, и что эти люди не представляют угрозы для безопасности Латвии.
Инара Мурниеце в ответ на замечания Шлесерса заявила что законопроект касается безопасности, а не депортации и коллективной ответственности. Политик подчеркнула, что ее семья дважды подвергалась депортации. Мурниеце выразила надежду, что с трибуны Сейма больше не придется выслушивать "абсурдные и глупые" заявления о страданиях народа и, в частности, о депортации.
Позже в ходе дебатов Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") заявил, что 25 марта 1949 года его дед, бабушка, мать, отец, братья были посажены в вагон и вывезены в Омскую область Советского Союза.
В то же время Криштопанс отметил, что после восстановления независимости Латвии ее покинули несколько сотен тысяч человек, "у некоторых из которых банк отобрал дома или квартиры, и они остались с долгами". "Разве это не то же самое, что депортация? А вы, Национальное объединение, были в правительстве бесчисленное множество раз, и в результате ваших действий несколько сотен тысяч человек были депортированы таким же образом", - сказал депутат.
Криштопанс добавил, что не поддерживает поправки о требовании знания госязыка, поскольку категорически против мести любой части населения, включая пожилых людей.
Парламентарий Янис Домбрава (Нацобъединение), реагируя на высказывания Плешкане, предположил, что она намерена последовать примеру бывшего депутата Глории Гревцовой, возможно, нарушив статью Уголовного кодекса об отрицании, оправдании и тривиализации геноцида и военных преступлений.
"Здесь звучит нечто подобное и со стороны господина Криштопанса. В Сейме не место, чтобы сопоставлять то, что совершалось против латышского народа во время советской оккупации и немецко-фашистской оккупации, с событиями, которые происходят в Латвии после восстановления независимости, где люди принимают добровольные решения", - возмутился Домбрава.
В ответ Плешкане заявила, что и оккупация, и депортации были, а "из-за вашего правительства, из-за ваших решений мы теряли и теряем людей", которые покинули Латвию из-за экономических условий.
Шлесерс во время своего повторного выступления призвал задуматься над решением, которое сейчас принимает Сейм. Приводя примеры, политик заявил, что лояльность все равно нельзя измерить знанием латышского языка, и призвал решать реальные проблемы.
Сейм сегодня концептуально одобрил поправки к закону об иммиграции, которые распространят требование о знании государственного языка еще на несколько тысяч российских граждан.
Депутат "Нового Единства" просит Генпрокуратуру дать оценку заявлениям Плешкане о депортации
Депутат Сейма Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить, не нарушают ли высказывания Плешкане Уголовный закон.
В своем заявлении генеральному прокурору Юрису Стукансу Лиепиньш утверждает, что в заявлении Плешкане "четко прослеживается" желание "грубо принизить" насильственные депортации латышей советским оккупационным режимом, приравняв их к свободному перемещению рабочей силы и свободному выбору места жительства в ЕС. По мнению Лиепиньша, подобные высказывания потенциально уголовно наказуемы.
Он просит генпрокурора оценить, не содержатся ли в этом заявлении Плешкане элементы оправдания геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений. В этой связи депутат призывает возбудить уголовное дело.
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