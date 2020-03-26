Пунтулис о поддержке работников культуры и СМИ: никто не будет забыт

Объясняя, почему правительство уже некоторое время откладывает принятие решения о подготовленных Министерством культуры предложениях, касающихся поддержки работников упомянутых отраслей, Пунтулис заявил, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен в правительстве, и никто не будет забыт.

Кроме того, решение правительства о поддержке вступит в силу с начала кризиса - обратным числом.

Пунтулис пояснил, что самозанятые лица и получатели авторских отчислений заняты в различных отраслях, поэтому идет поиск комплексных решений. Министерство культуры предлагает предоставить им пособия в размере минимальной зарплаты, однако Министерство финансов призывает рассмотреть возможности предоставления им поддержки в размере до 700 евро или 75% от нынешних доходов, но только в том случае, если эти лица платили налоги и особые налоговые статусы не использовались ими для уклонения от уплаты налогов.

По оценкам Министерства культуры, в поддержке нуждаются около 1500 работников сферы культуры, однако сумму, необходимую для их поддержки, министр не назвал, предложив подождать до заседания правительства на следующей неделе.