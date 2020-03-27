Пт, 27.03.2020
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Если делать это неправильно, то может быть ещё опаснее: как надевать и снимать маску и перчатки?
Видео

ФОТО: pexels.com

Сейчас практически в каждом продуктовом магазине есть антисептик для рук и перчатки. Мы надеваем их в попытке защититься от вирусов, однако не все знают, что то КАК мы их надеваем и снимаем - играет чуть ли не самую важную роль. 

Медики сделали короткую и понятную видео-инструкцию о том, как правильно снимать перчатки и медицинскую маску:

На кадрах видно, что:

  • нельзя прикасаться перчатками к коже, когда вы их снимаете;
  • голыми руками нельзя стягивать маску за тканевую часть - нужно снимать за резинку.

В свою очередь пользовательница Facebook Елена Макеева пишет: 

"Помните, что если вы используете маску неправильно, это может быть опаснее, чем не носить ее вообще!"

Женщина ответила на несколько вопросов относительно масок, среди них - в каком порядке надевать и снимать маску и перчатки:

"Надеваем так: моем руки, надеваем маску, затем перчатки. Снимаем так: сначала перчатки, выворачивая их на изнанку. Затем дезинфицируем/моем руки. За ленточки/резиночки снимаем маску. К серединке не притрагиваемся. Утилизируем всё это в пакет. Пакет завязываем и кладём в мусорник. Дезинфицируем/моем руки".

Отдельно стоит отметить: 

  • носить перчатки всё время не стоит. Например, когда вы передвигаетесь на личном транспорте - можно просто обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь;
  • если вы посещаете общественные места, например магазин, транспорт, то там использование перчаток повысит вашу безопасность;
  • строго запрещено в перчатках трогать лицо, поскольку их задача в том, чтобы отделить вашу кожу от внешней среды. Их нельзя использовать повторно;
  • обрабатывать сами перчатки антисептиком тоже не надо.

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