Пт, 27.03.2020
Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество эпидемиолог Юрий Перевощиков

В Литве пятая смерть от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса. В Клайпедской университетской больнице умер человек преклонного возраста, у которого ранее был диагностирован Covid-19, сообщает Минздрав Литвы. 

В Литве к утру пятницы подтверждено 345 случаев Covid-19 - в четверг проверено 1175 проб. На сегодняшний день в стране сделано 5498 тестов на коронавирус.

В Литву в четверг вечером доставлена партия реагентов в количестве 300 тысяч из Китая.

Самолет с партией реагентов совершил посадку в Вильнюсе в 22:10.

Реагенты вскоре будут распределены по лабораториям страны, которые будут проверять пробы на коронавирус. Это крупнейшая на сегодняшний день партия реагентов. В четверг в первой половине дня также пришла партия 10 тыс. реагентов из Южной Кореи.

Последние новости

НАВЕРХ