Эксперты не исключают падения цен на аренду недвижимости

Пока еще невозможно сделать выводы о влиянии последствий пандемии Covid-19 на рынок недвижимости, однако в случае затягивания кризиса цены на аренду могут пойти вниз. Об этом со ссылкой на специалистов из сферы недвижимости пишет агентство LETA.
Как отмечает представитель компании Rent in Riga Дайнис Сперга, пока колебания цен на аренду жилья отвечают сезонной норме, которая наблюдалась двумя месяцами ранее — в январе и феврале.
Вместе с тем на рынке уже появилось около полусотни квартир, которые предлагаются туристам на сервисах Booking.com и Airbnb.com по более низким цена. Как пояснил Сперга, владельцы этих квартир поняли, что туристов в этом году ждать не придется, поэтому уже снизили стоимость аренды. Также освободились квартиры, которые снимали иностранные сотрудники airBaltic и других предприятий.
"Скорее всего, сейчас цены на какое-то время снизятся. Все зависит от длительности кризиса — чем он будет дольше, тем цены будут ниже. Однако ясно, что с окончанием кризиса вернутся и туристы, и работающие на латвийских предприятиях туристы, и цены выровняются",
— прогнозирует специалист.
В свою очередь член правления Arco Real Estate Марис Лаукалейс заявил, что из всех отраслей именно недвижимость быстрее всего почувствует изменения, вызванные кризисной ситуацией.
"Нужно иметь ввиду, что многие старые здания в центре Риги были перестроены для того, чтобы сдавать их в аренду. Изменения коснутся этих квартир сильнее всего. Изменения также претерпят договоры об аренде", — считает Лаукалейс.
Он также отметил, что пока влияние кризиса на рынок недвижимости на цены прогнозировать трудно, поскольку нет ясности, насколько продолжительным он будет. Это же мнение разделяет и представитель компании Latio Эвия Дзените.