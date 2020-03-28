По выходным дням в торговых центрах будет открыта только часть магазинов

В дальнейшем по выходным и праздничным дням в торговых центрах площадью по крайней мере 10 000 кв. м и торговых центрах, где более 10 магазинов, будут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.