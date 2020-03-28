В связи с эпидемией Covid-19 впредь во время чрезвычайного положения по выходным дням в торговых центрах будет открыта только часть магазинов, сообщили в Минэкономики.
Чтобы уменьшить риск распространения нового короновируса и ограничить посещение людьми публичных мест, правительство 24 марта внесло изменения в постановление о чрезвычайном положении.
В дальнейшем по выходным и праздничным дням в торговых центрах площадью по крайней мере 10 000 кв. м и торговых центрах, где более 10 магазинов, будут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.
Предприятия общественного питания в торговых центрах не приравниваются к продовольственным магазинам и должны быть закрыты.