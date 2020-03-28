Сб, 28.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

По выходным дням в торговых центрах будет открыта только часть магазинов

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В связи с эпидемией Covid-19 впредь во время чрезвычайного положения по выходным дням в торговых центрах будет открыта только часть магазинов, сообщили в Минэкономики.

Чтобы уменьшить риск распространения нового короновируса и ограничить посещение людьми публичных мест, правительство 24 марта внесло изменения в постановление о чрезвычайном положении.

В дальнейшем по выходным и праздничным дням в торговых центрах площадью по крайней мере 10 000 кв. м и торговых центрах, где более 10 магазинов, будут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.

Предприятия общественного питания в торговых центрах не приравниваются к продовольственным магазинам и должны быть закрыты.

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