NVA: кризис затронул широкий круг отраслей, но число безработных растет минимально

"Хорошая новость заключается в том, что за последние два дня мы получили только одно новое заявление от работодателя. Это значит, что поток заявлений уменьшается. Конечно, на действия предприятий повлияло принятое правительством решение о пособиях за простой для сотрудников всех компаний. Некоторые работодатели теперь решают не увольнять людей, а воспользоваться поддержкой государства на тот период, пока их деятельность не будет полностью возобновлена", — рассказывает директор NVA Эвита Симсоне.

По ее словам, сейчас агентство воздерживается от прогнозов относительно того, что будет дальше, однако старается придерживаться более оптимистичного сценария – если мы будем относиться друг к другу с пониманием, будем соблюдать все рекомендации, то есть надежда на легкое преодоление кризиса.

"Пока большого роста числа безработных не наблюдается, на данный момент прирост составляет только 0,1%. Ситуация изменится в тот момент, когда в наше агентство начнут обращаться те люди, которые указаны в заявлениях работодателей на коллективные увольнения. Однако пока у нас не очень плохая картина вырисовывается. С момента объявления в Латвии чрезвычайной ситуации более 3 тысяч наших клиентов смогли устроиться на работу, несмотря на сокращение числа вакансий. Сейчас в Госагентстве занятости зарегистрировано 28 тысяч 300 вакансий. В марте это число сократилось на 2500, и одновременно добавилось 7 тысяч новых", — говорит Эвита Симсоне.

Круг отраслей, от которых агентство получает заявления о коллективных увольнениях, расширяется - если вначале речь шла о пассажирских перевозках, гостиничном и ресторанном бизнесе, то теперь обращаются и представители оптовой и розничной торговли, компании по переработке отходов, перерабатывающая промышленность и компании, занимающиеся операциями с недвижимостью. К ним присоединились и работники творческих профессий и развлекательной отрасли.

"Госагентство занятости, как и все госучреждения, работает в интенсивном режиме. Мы больше не встречаемся с клиентами в наших центрах обслуживания. Сотрудники сумели приспособиться к новой ситуации и интенсивно обслуживают клиентов по телефону, электронной почте и при помощи портала latvija.lv. Кроме того, у клиентов есть возможность удаленно получить карьерные консультации, связавшись по бесплатному телефону 80 200 206, а на домашней странице указаны номера телефонов всех филиалов. По этим номерам тоже можно звонить и задавать все интересующие вас вопросы", — рекомендует Эвита Симсоне.