"В Европе больше нет авиации". Увольнения в airBaltiс продолжаются

airBaltic предлагает работникам два варианта - взять отпуск за свой счет, что некоторые и делают, или же уволиться - с компенсацией в размере нескольких зарплат. Профсоюз работников авиации считает, что многим сотрудникам с большим стажем стоит давать компенсацию побольше, и упрекает руководство airBaltic в том, что оно недостаточно рассмотрело другие варианты.

Член правления профсоюза Даце Каваса переговоры описывает как односторонние сообщения от airBaltic, в которых профсоюз поставлен перед фактом, что уволенных будет больше.

Несмотря на возражения профсоюза, airBaltic намерена уволить примерно 700 сотрудников.

Их обещают когда-то снова взять на работу - остается только поверить словам.

"Сейчас в Европе больше нет авиации, кроме грузовых и репатриационных рейсов. Когда вернется (авиация), airBaltic хочет продолжить расти, как планировалось, и мы снова возьмем людей на работу", - в интервью Латвийскому телевидению сказал президент airBaltic Мартин Гаусс. На уточняющий вопрос, сколько уволенных смогут вернуться на работу, он ответил, что, по его прогнозам, "в течение следующего года мы возьмем на работу всех и даже больше".

Министр сообщения Талис Линкайтс указал, что увольнение и пилотов, и других работников согласовано с Минсообщения, крупнейшего владельца долей капитала. "Мы полностью поддерживаем все шаги, которые совершает руководство авиакомпании, чтобы отправиться на "зимовку", - сказал Линкайтс.

По словам министра, он понял, что airBaltic так много сотрудников, как было до сих пор, больше не потребуется.

"Руководство авиакомпании уже разработало план, как начать работу в конфигурации, которая не потребует такого наличия людей, которых сейчас увольняют", - сказал министр.

airBaltic на 40% планирует уменьшить авиационный флот, отказаться от пропеллерных Boeing, на которые заканчивается лизинг. Сохранят лишь 22 современных Airbus.

Гаусс подтвердил наличие таких планов и отметил, что сейчас разрабатываются разные модели развития после кризиса.

На данный момент у airBaltic хватает средств, так как в прошлом году получен заем и начало года было хорошим, однако, может быть, потребуется поддержка правительства, многое зависит от того, насколько быстро восстановится авиация в Европе.

Латвийское телевидение отмечает: Гаусс умалчивает о том, что правительство уже оказало поддержку. Несколько лет назад airBaltic получила заем от государства в размере 30 млн евро, вложила его в основной капитал, и деньги отдавать не нужно. Так на этой неделе решило правительство.

Уволить работников намерен и аэропорт "Рига". Согласно анализу, как минимум еще два года аэропорту не потребуется столько сотрудников, которые могли бы обслужить 7,8 млн пассажиров в год.

Сколько уволят - пока не сообщают. Или не знают, или не хотят говорить.

Пособие по простою ни аэропорт, ни airBaltic получить не могут - оно предусмотрено только для работников частных компаний.