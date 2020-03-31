"Бедная Оксана": Джиган разместил в соцсетях обнаженное фото со связанными руками

На фотографии артист без одежды идет по коридору со связанными руками. Видно, что Джигана сопровождают два охранника.

Подписчики артиста были шокированы такой публикацией.

"Джиган, ты вообще кукухой съехал?", "Бедная Оксана", "Как скучно я живу", "Что происходит?","Что наркотики делают с нормальными людьми", "Зачем такое выкладывать?" - писали обеспокоенные фолловеры.

Артист не объяснил своего поступка.

После Джиган стал вспоминать своих коллег-рэперов. На этот раз он разместил фотографию Тимати и написал: "Люблю тебя, мой брат". Напомним, что артист ранее вышел из лейбла Black Star.

Тимати моментально отреагировал на публикацию Джигана.

"Джига, по-братски, у нас в 2020-м есть всего две темы: это COVID-19 и твой Instagram. Если даже гипотетически представить, что в 2019-м мне бы сказали, что ты станешь главным ньюсмейкером страны, я бы рассмеялся этому человеку в лицо", - признался рэпер.

Тем не менее он подчеркнул, что Джиган платит дорогую цену. Сначала Тимати все это смешило, но теперь стало страшно.

"Я не держу на тебя никаких обид или зла. Хочу, чтобы у тебя все было в порядке снова, как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши, номер тот же", - подытожил он.

Действительно, СМИ регулярно публикуют новости из жизни рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой, которых считали идеальной семейной парой.