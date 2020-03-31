Дворы, подъезды, магазины: дистанция в 2 метра должна соблюдаться везде

Министерство подчеркивает, что физическое дистанцирование может помочь избежать заражения Covid-19 и ограничить распространение вируса.

Дистанция 2 метра распространяется на любые общественные места - улицу, помещения, подъезды, дворы и автостоянки.

Собираться в общественных местах без соблюдения дистанции 2 метра могут не более двух лиц, лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.

Министерство уточняет, что к помещениям общего пользования жилого дома относятся подъезд, коридор, колясочная, подвал, подземная парковка, лифт, двор, зеленая зона, детская площадка, автостоянка и др.

Жильцов просят воздерживаться от использования лифта, если же им все же нужно пользоваться, в лифте могут ехать только члены одного домохозяйства.