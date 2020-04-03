Полиция снова напоминает: она не штрафует, если в машине больше двух человек

В распоряжение полиции также попала информация, что "знакомая друга рассказала, что их оштрафовали на 300 евро за то, что на работу ехали в одной машине более двух человек". Информация была тщательно проверена, в базе данных такие протоколы не зарегистрированы.

Интересно, что в случаях, когда полиция получала информацию о возможном штрафе и просила, чтобы лицо прислало номер протокола или еще какую-либо информацию, по которой можно идентифицировать событие, никто этого так и не сделал. А в одном случае после такой просьбы лицо признало, что солгало о штрафе - на самом деле такого не было.

Стражи порядка обращают внимание, что принятые правительством на время режима чрезвычайной ситуации ограничения не относятся на нахождения лиц в частных автомобилях, поэтому, контролируя другие ограничения, полиция превентивно следит и в отдельных случаях проверяет и автомобили.

Если более двух лиц, не являющихся одной семьей, передвигаются в одном автомобиле, например, на работу, в данный момент у полиции НЕТ причин оценивать это как нарушение.

Однако стражи порядка призывают людей вести себя ответственно и поступать так не рекомендуют - оцените необходимость перемещения на механических транспортных средствах, в которых невозможно соблюдать дистанцию в два метра.