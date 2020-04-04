Сокращенный рабочий день на время кризиса Covid-19: в Латвии на это смотрят осторожно

Предложение Еврокомиссии о введении в Европейском союзе (ЕС) схемы сокращенного рабочего дня на время кризиса Covid-19 может быть поддержано как решение в кризисной ситуации, заявила агентству LETA представитель Минэкономики Эвита Урпена.
По мнению экспертов министерства, введение сокращенного рабочего дня в качестве меры поддержки рынка труда может быть поддержано только на короткий срок - на время кризиса.
"Дискуссии в международных организациях и исследования показывают, что занятость на неполный рабочий день снижает мотивацию работников к тому, чтобы впоследствии вернуться к занятости на полный рабочий день, и в то же время это сокращает доходы домохозяйств, поскольку люди, работая неполный рабочий день, получают более низкую заработную плату, что приводит к снижению взносов социального страхования, что в свою очередь уменьшает возможности получения нормального пособия по безработице, пособия по болезни и накопить достаточный пенсионный капитал", - пояснила Урпена, добавив, что министерство поддерживает предложение об улучшении навыков занятых лиц с помощью финансовой поддержки ЕС.
Она отметила, что обучение занятых лиц и людей, потерявших работу во время кризиса, станет одним из элементов плана экономического восстановления, над которым сейчас работает министерство.
Как сообщалось, 1 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Еврокомиссии создать в ЕС схему занятости, позволяющую людям работать сокращенный рабочий день, пока предприятия преодолевают кризис, вызванный Covid-19.
По ее словам, новая схема позволит работодателям не увольнять людей, даже если деятельность компании приостановлена, вместо этого, например, предлагая им возможности обучения. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что похожие схемы хорошо себя зарекомендовали во многих странах ЕС во время кризиса 2008 года.