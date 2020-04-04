Сокращенный рабочий день на время кризиса Covid-19: в Латвии на это смотрят осторожно

По мнению экспертов министерства, введение сокращенного рабочего дня в качестве меры поддержки рынка труда может быть поддержано только на короткий срок - на время кризиса.

"Дискуссии в международных организациях и исследования показывают, что занятость на неполный рабочий день снижает мотивацию работников к тому, чтобы впоследствии вернуться к занятости на полный рабочий день, и в то же время это сокращает доходы домохозяйств, поскольку люди, работая неполный рабочий день, получают более низкую заработную плату, что приводит к снижению взносов социального страхования, что в свою очередь уменьшает возможности получения нормального пособия по безработице, пособия по болезни и накопить достаточный пенсионный капитал", - пояснила Урпена, добавив, что министерство поддерживает предложение об улучшении навыков занятых лиц с помощью финансовой поддержки ЕС.

Она отметила, что обучение занятых лиц и людей, потерявших работу во время кризиса, станет одним из элементов плана экономического восстановления, над которым сейчас работает министерство.

Как сообщалось, 1 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Еврокомиссии создать в ЕС схему занятости, позволяющую людям работать сокращенный рабочий день, пока предприятия преодолевают кризис, вызванный Covid-19.