Covid-19: За неделю удвоилось число заболевших жителей в возрасте от 50 до 59 лет

Чаще всего Covid-19 болеют в возрастной группе от 30 до 39 лет - в этой категории 139 заболевших, тогда как в возрастной группе от 40 до 49 лет - 103. Кроме того, высокая заболеваемость наблюдается и среди жителей в возрасте от 20 до 29 лет, где обнаружено 89 зараженных Covid-19, сообщает агентство LETA.

По-прежнему наименьшее число пациентов в возрастной группе до 19 лет, где в данный момент известно о 30 зараженных.

Как свидетельствуют данные SPKC, сейчас из 533 заболевших Covid-19 26% - жители в возрасте от 30 до 39 лет, 19% - от 40 до 49 лет, 17% - от 20 до 29 лет, 17% - выше 60 лет, 16% - от 50 до 59 лет, и до 19 лет - 5%.

За шесть дней этой недели в Латвии было зарегистрировано 157 новых случаев заболевания Covid-19, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлой недели, свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на опубликованных данных Центра профилактики и контроля заболеваний.

За шесть дней прошлой недели общее число заболевших Covid-19 в Латвии выросло с 180 до 347 человек, то есть на 92,8%, а за шесть дней этой недели оно увеличилось с 376 до 533 человек, то есть на 41,8%.

На прошлой неделе с понедельника по субботу ежедневно констатировалось в среднем 27,8 новых случая заболевания Covid-19, а на этой неделе - 26,2.

Из всех проведенных за шесть дней прошлой недели тестов на Covid-19 положительный результат дали 2,9%, а на этой неделе - 2,5%.

По расчетам агентства LETA, за 34 дня со 2 марта, когда в Латвии был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, ежедневно заболевание Covid-19 констатировалось в среднем у 15,7 человека. Нужно учитывать, что между первым и вторым зафиксированными случаями заболевания прошло четыре дня, в течение которых не было выявлено ни одного заболевшего Covid-19 человека. Если исключить из расчета эти четыре дня и начинать отсчет со второго случая заражения Covid-19, среднее число позитивных тестов на наличие вируса в день составило бы 18,3.

Также следует отметить, что за последнюю неделю возросло число госпитализированных пациентов с Covid-19. Неделю назад в больнице находились 24 пациента с таким диагнозом, а по состоянию на воскресенье госпитализированы 36 пациентов с Covid-19, у 32 из них заболевание средней тяжести, четверо находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе в Латвии скончались первых два человека с Covid-19.

3 апреля в Латвии был констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19. Ей стала 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре. Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, женщину перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.

В свою очередь 4 апреля в Латвии скончался второй человек с заболеванием Covid-19. Им стал один из постояльцев мужского приюта евангелической христианской общины "Синий крест", где произошла крупная вспышка заболевания. У скончавшегося был ряд хронических заболеваний. Он находился в приюте и не был госпитализирован. У него не было ярко выраженных симптомов болезни. Точную причину смерти больного установит патологоанатом.

Галерея: Установка палатки Covid-19 в рижском приюте

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис на этой неделе отметил, что прирост заболевших может меняться каждый день и будет зависеть от количества и масштаба местных вспышек Covid-19.

Он подчеркнул, что своевременно введенные меры предосторожности в большой мере нейтрализовали последствия возвращения на родину репатриантов. Однако, по его словам, борьба с локальным распространением инфекции будет сложнее.

Думпис подчеркнул, что сейчас, когда в Латвии введены меры, предусматривающие социальное дистанцирование, вирус ищет и находит места, где долгосрочно находится большое количество людей - больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия. Он добавил, что работникам этих мест необходимо мобилизовать усилия.

Как сообщалось, на сегодняшний день Covid-19 в Латвии инфицировано 533 человека.