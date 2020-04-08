Mēness aptieka поддержит местные СМИ, вложив € 100 000 в размещение рекламы

Социальная акция Sargi citus ("Береги других") проходит с 5 апреля по 31 мая.

Ее цель – напомнить жителям, насколько важно соблюдать установленные Министерством здравоохранения ограничения для снижения распространения вируса, а также поблагодарить всех жителей, соблюдающих эти ограничения и рекомендации, например, тем, что они регулярно моют и дезинфицируют руки, соблюдают дистанцию по крайней мере два метра с лицами, с которыми не ведут общее домашнее хозяйство, а также по мере возможности остаются дома, чтобы не допустить риска распространения вируса.

"Распространение вируса оказало влияние на ряд отраслей, напрямую оказалась затронута и сфера СМИ, наибольшую позицию поступлений в которой составляют доходы от размещения рекламы.

Работа средств массовой информации имеет решающее значение в информировании общества о мерах карантина и индивидуальных действиях каждого жителя, чтобы общими силами прекратить распространение вируса.

Mēness aptieka в это время хочет внести свой вклад, поддержав важную работу местных СМИ инвестициями в размещение рекламы, а также с помощью акции помогая донести до общества главные мессиджи о мерах предосторожности и выразить благодарность каждому за ответственные действия в этот сложный период", – говорит представитель Mēness aptieka, генеральный директор AO Repharm Динс Шмитс.

В рамках акции во многих латвийских СМИ будут размещены просветительные материалы о том, как защитить от вируса себя и других. Mēness aptieka призывает и другие предприятия во время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, размещать рекламу только в местных СМИ, таким образом выражая поддержку местным журналистам.