Литва продлевает карантин. Защитные маски станут обязательными

"Карантинный режим продлевается до 27 апреля", - заявил на заседании Кабинета министров предложивший это решение министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Согласно правительственному постановлению, будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специализированных местах на открытом воздухе.

Правительство Литвы смягчило условия для иностранцев - они смогут прибывать в страну, если члены их семей, то есть родители, дети, супруги, осуществляющие патронаж лица, являются гражданами Литвы.

До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву, за исключением тех, у кого есть вид на жительства, дипломатов и международных перевозчиков.

В то же время ужесточен контроль над водителями грузового транспорта в случаях, если на пограничных контрольно-пропускных пунктах у них выявляется высокая температура или иные симптомы коронавируса.

По словам Вериги, это "позволит не впускать их уже у границы".

Также правительство предусмотрело и другие более строгие правила - рекомендация носить защитные маски заменена на обязательный указ, который вступит в силу с пятницы.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин. На время карантина закрыты школы, детские сады и ясли, университеты, запрещена работа большинства магазинов, кафе.