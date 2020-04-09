Выделено 6,3 млн евро для выплаты родительских пособий в период кризиса Covid-19

Согласно поправкам, если ребенок, за которого родитель получает пособие, во время чрезвычайного положения достигает возраста прекращения выплаты пособия, родитель продолжит получать пособие до конца чрезвычайного положения и еще один месяц после этого.

Эти поправки касаются лиц, для которых период выплаты родительского пособия (до достижения ребенком возраста года или полутора лет) закончится во время чрезвычайного положения и которые из-за сложившейся ситуации не смогут вернуться на работу или получать доходы от хозяйственной деятельности.

Они смогут подать заявку на продление выплаты пособия после достижения ребенком возраста года или полутора лет.

Продленное пособие будет выплачиваться за период с 12 марта 2020 года до момента, когда родитель начнет получать доходы как работник или самозанятое лицо, но не дольше, чем до окончания чрезвычайного положения.

За этот период родительское пособие будет выплачиваться в предыдущем объеме, но не более 700 евро в месяц. Государство не продолжит выплачивать пособие, если лицо ведет хозяйственную деятельность и получает доходы или ему предоставлено пособие за простой.

За вышеупомянутых лиц не будут вноситься обязательные взносы социального страхования.