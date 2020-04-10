Теперь в Литве обязательно носить защитную маску, на праздники будут "закрыты" все города

Для того, чтобы ограничить распространение Covid-19, правительство Литвы приняло решение, что теперь во всех общественных местах жители обязаны носить защитные маски, респираторы или другие защитные средства, которые прикрывают нос и рот.

С 20:00 пятницы до 20:00 понедельника в Литве также за некоторыми исключениями будет закрыт въезд во все города. За соблюдением ограничений будет следить полиция.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига указал, что требование носить маску нужно воспринимать "эластично" - лицо не обязательно закрывать медицинскими масками, для этих целей подойдет и шарф или платок.

Он допустил, что в случае соблюдения условий карантина на Пасху, в будущем можно ожидать послаблений, но более подробную информацию пообещал предоставить после праздников.