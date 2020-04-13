В порт Вентспилса прибудет паром из Швеции

Паром из Нюнесхамна отправился в 8:30 и прибудет в Вентспилсский порт в 19:00.

Этот рейс в первую очередь предназначен для сотрудников компаний, которые получили разрешение от Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) на работу за границей для выполнения заказа и которым необходимо вернуться в Латвию из командировки.

Напомним, до 12 мая в связи с распространением болезни Covid-19 в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация, в рамках которой действует ряд ограничений.

Это включает в себя отмену международных пассажирских перевозок через аэропорты, порты, автобусы и железнодорожные перевозки, за исключением пассажирских перевозок государственными самолетами и военным транспортом. С разрешения министра сообщения могут быть сделаны исключения, и с тех пор, как были установлены ограничения, в Латвию прибыли десятки репатриационных рейсов, а также прибыли паромные рейсы.

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