Вероятно, золотой век дешевой авиации подошел к концу

Не желающие платить втридорога европейцы привыкли, что из одной части света в другую можно долететь менее чем за сто евро, а если повезет, то за пять евро или даже за один цент. Вполне возможно, что вызванный коронавирусом кризис ознаменует конец золотого века дешевой авиации, пишет Rus.Postimees.
Предпосылкой этого является наблюдавшаяся в Европе острая конкуренция. Если в США четырем крупнейшим авиакомпаниям принадлежит 80 процентов рынка, то в Европе эта доля составляет всего 40 процентов. Так было создано большое количество предприятий, предлагающих летать по очень низким ценам, правда, как правило, без особых удобств.
Сейчас мы находимся в ситуации, когда к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство, если государства им не помогут, предупреждает консультационная фирма CAPA.
Крупнейшие авиакомпании, такие как Air France-KLM и Lufthansa сообщили, что без государственной помощи они не справятся.
Последняя также известила о закрытии дочерней компании Germanwings, делавшей ставки на дешевые билеты. Снижение количества авиакомпаний может создать в Европе напоминающую США ситуацию, так как цены на билеты повысятся.
Одно дело — прямой финансовый удар кризиса из-за нереализованных полетов. Например, известная большим количеством направлений авиакомпания Ryanair сейчас выполняет около 20 полетов в день — на сотню меньше, чем обычно.
Самолеты Easyjet и вовсе не выполняют никаких рейсов. Но первая авиакомпания пока может не беспокоиться о своем будущем: известно, что экономный Ryanair накопил четыре миллиарда евро резерва, которого должно хватить на 18 месяцев.
Однако конкурирующий дешевый перевозчик Easyjet отправил в принудительный отпуск всех членов экипажей, а это 4000 человек, взял у британского правительства кредит в размере 600 миллионов фунтов стерлингов (683 миллиона евро) и остановил заказ 24 самолетов Airbus.
Основатель предприятия сэр Стелиос Хаджи-Иоанну требует аннулировать весь заказ стоимостью 107 миллиардов фунтов стерлингов на 107 самолетов, в противном случае к августу у авиакомпании закончатся средства.
Совсем другая тема — время после вспышки коронавируса. Ясно, что быстрого возвращения к привычной жизни, которую мы вели еще несколько недель назад, не будет.
Поэтому никто не может предположить, когда мы вернемся к нашей нормальности.
Как при восстановлении полетов обеспечить пассажиров достаточным количеством места, чтобы снизить опасность распространения вируса? Должны ли самолеты летать полупустыми? Один из аналитиков США предложил снять среднее сиденье с ряда самолетов, чтобы пассажиры не сидели слишком близко друг к другу. Как бы то ни было, это не сулит ничего хорошего бизнес-модели дешевой авиакомпании, которая требует максимальной заполняемости. Скорее всего, это приведет к повышению цен.
К этому следует добавить ожидания пассажиров: многие ли из них вообще заинтересованы в перелетах с учетом изменившейся ситуации? Возможное увеличение цены еще больше снизит их интерес. Ранее на трудные времена в авиации — теракт 11 сентября и финансовый кризис — авиакомпании отреагировали снижением цен на билеты. Посмотрим, что будет на этот раз.
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