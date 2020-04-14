Вероятно, золотой век дешевой авиации подошел к концу

Предпосылкой этого является наблюдавшаяся в Европе острая конкуренция. Если в США четырем крупнейшим авиакомпаниям принадлежит 80 процентов рынка, то в Европе эта доля составляет всего 40 процентов. Так было создано большое количество предприятий, предлагающих летать по очень низким ценам, правда, как правило, без особых удобств.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда к концу мая большинству авиакомпаний грозит банкротство, если государства им не помогут, предупреждает консультационная фирма CAPA.

Крупнейшие авиакомпании, такие как Air France-KLM и Lufthansa сообщили, что без государственной помощи они не справятся.

Последняя также известила о закрытии дочерней компании Germanwings, делавшей ставки на дешевые билеты. Снижение количества авиакомпаний может создать в Европе напоминающую США ситуацию, так как цены на билеты повысятся.

Одно дело — прямой финансовый удар кризиса из-за нереализованных полетов. Например, известная большим количеством направлений авиакомпания Ryanair сейчас выполняет около 20 полетов в день — на сотню меньше, чем обычно.

Самолеты Easyjet и вовсе не выполняют никаких рейсов. Но первая авиакомпания пока может не беспокоиться о своем будущем: известно, что экономный Ryanair накопил четыре миллиарда евро резерва, которого должно хватить на 18 месяцев.

Однако конкурирующий дешевый перевозчик Easyjet отправил в принудительный отпуск всех членов экипажей, а это 4000 человек, взял у британского правительства кредит в размере 600 миллионов фунтов стерлингов (683 миллиона евро) и остановил заказ 24 самолетов Airbus.

Основатель предприятия сэр Стелиос Хаджи-Иоанну требует аннулировать весь заказ стоимостью 107 миллиардов фунтов стерлингов на 107 самолетов, в противном случае к августу у авиакомпании закончатся средства.

Совсем другая тема — время после вспышки коронавируса. Ясно, что быстрого возвращения к привычной жизни, которую мы вели еще несколько недель назад, не будет.

Поэтому никто не может предположить, когда мы вернемся к нашей нормальности.

Как при восстановлении полетов обеспечить пассажиров достаточным количеством места, чтобы снизить опасность распространения вируса? Должны ли самолеты летать полупустыми? Один из аналитиков США предложил снять среднее сиденье с ряда самолетов, чтобы пассажиры не сидели слишком близко друг к другу. Как бы то ни было, это не сулит ничего хорошего бизнес-модели дешевой авиакомпании, которая требует максимальной заполняемости. Скорее всего, это приведет к повышению цен.

К этому следует добавить ожидания пассажиров: многие ли из них вообще заинтересованы в перелетах с учетом изменившейся ситуации? Возможное увеличение цены еще больше снизит их интерес. Ранее на трудные времена в авиации — теракт 11 сентября и финансовый кризис — авиакомпании отреагировали снижением цен на билеты. Посмотрим, что будет на этот раз.