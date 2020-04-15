"Подходите по одному, всем лица разобью": в Лиепае задержан агрессивный хулиган

В конце прошлой недели, 10 апреля в 23 часа сотрудники Госполиции, патрулируя в Лиепае, заметили на улице Лиелая мужчину, который игнорировал общепринятые нормы поведения, нарушал общественный покой и порядок, а также нецензурно ругался.
Когда стражи порядка приблизились к мужчине, он сжал кулаки, поднял их к лицу и начал кричать: "Подходите по одному, всем лица разобью!"
Его задержали и выяснили личность.
Оказалось, что он уже более 30 раз попадал в поле зрения полиции за кражи, употребление наркотиков, нанесение телесных повреждений, повреждение имущества и т.д.
Мужчину доставили в участок, где он продолжал угрожать работникам полиции физической расправой. Ему оформили протокол административного нарушения.
За подобные нарушения грозит штраф в размере от 70 до 500 евро.
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