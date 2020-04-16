В Китае увеличилось число случаев заражения коронавирусом внутри страны

В среду в Китае Covid-19 обнаружен у 34 человек, которые приехали из-за границы. Во вторник таких "импортных" случаев было на два больше, сообщила Национальная комиссия здравоохранения, передает AFP.

Число случаев, когда люди заразились внутри страны, выросло с десяти во вторник до 12 в среду.

В Пекине в трех случаях люди заразились от других. Это первые случаи в этом мегаполисе с 23 марта.

Всего в среду в континентальном Китае зарегистрировано 46 новых случаев, столько же, сколько и во вторник.

Всего в Китае с момента начала распространения коронавируса зарегистрировано 82 341 случаев.

Отмечается, что в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 16 привозных случаев Covid-19. Все заболевшие вернулись из России.