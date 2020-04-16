Чт, 16.04.2020
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В Китае увеличилось число случаев заражения коронавирусом внутри страны

Люди в масках в Китае

ФОТО: DALE DE LA REY / AFP

В минувшие сутки в Китае сократилось число импортированных случаев Covid-19, однако, "домашних" стало больше - впервые за три недели. 

В среду в Китае Covid-19 обнаружен у 34 человек, которые приехали из-за границы. Во вторник таких "импортных" случаев было на два больше, сообщила Национальная комиссия здравоохранения, передает AFP. 

Число случаев, когда люди заразились внутри страны, выросло с десяти во вторник до 12 в среду.

В Пекине в трех случаях люди заразились от других. Это первые случаи в этом мегаполисе с 23 марта.

Всего в среду в континентальном Китае зарегистрировано 46 новых случаев, столько же, сколько и во вторник. 

Всего в Китае с момента начала распространения коронавируса зарегистрировано 82 341 случаев. 

Отмечается, что в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 16 привозных случаев Covid-19. Все заболевшие вернулись из России. 

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