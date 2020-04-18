Советское наследие: самый известный забор в Восточной Европе

Считается, что серый бетонный забор с ромбовидной текстурой столь же иконичен в Советском Союзе, как матрешки или плакат с парнем, который отказывается выпить рюмку водки за ужином. Несмотря на то, что это только стены, этот мрачный советский символ является одним из ярчайших посланников СССР. Вот, почему этот забор столь особен.

Автор забора - российский архитектор Борис Лахман, который, изготовив лишь прототип этой пластины, сорвал лавры славы и получил узнаваемость не только во всем СССР, но и в других странах мира.

ФОТО: Wikimedia Commons

Идея о заборе появилась в 1971 году - тогда структуры городского планирования СССР разработали распоряжение создать прототип бетонного забора, который подойдет как для снижения шума, так и для ограничения территории. Архитектор Борис Лахман подал целых три проекта, из которых выбрали самый простой - выдержанный в минималистическом стиле ромбовидный забор с официальным названием "Плита ограды ПО-2". Производство плит этого бетонного забора началось в 1974 году, пишет портал Russia Beyond.

Причина, по которой этот забор позднее стал часто встречаемым в ландшафте республик СССР объектом, были низкие расходы на производство и форма. Чтобы забор не был монотонным, ромбы на нем создают игру света - верхние ромбы плиты светлее, а нижние - темнее, кроме того, эта неправильная форма поверхности не позволяет бетонным плитам так быстро пачкаться, их гораздо легче чистить, чем полностью плоский забор.

Архитектор не долго был советскими гражданином - Лахман в 1981 году эмигрировал в Нью-Йорк, США, где основал архитекторскую фирму, специализировавшуюся в сфере реновации.

Несмотря на то, что в бывших советских республиках этот забор мало кому кажется привлекательным памятником архитектуры или украшающим городскую среду элементом, на Западе его воспринимают как мотив абстрактной архитектуры, который можно заметить даже на одежде и обуви, произведенной известными дизайнерами.

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