Tallink начал массовое увольнение работников в Латвии

Эстонская судоходная компания Tallink начала коллективное увольнение 550 работников в Латвии, сообщили агентству LETA представители предприятия.
Об увольнениях информированы Государственное агентство занятости, обслуживающие команды судов и береговой персонал.
Увольнения затронут работников паромов Isabelle и Romantika.
После введения чрезвычайного положения оба парома перестали курсировать между Ригой и Стокгольмом и с середины марта стоят в Рижском порту. В данный момент неизвестно, когда возобновится движение по этому маршруту. На судах остается минимально необходимый технический персонал, а все остальные работники находятся дома и получают сокращенную зарплату.
По словам главного исполнительного директора Tallink Grupa Пааво Ныгене, решение об увольнениях было тяжелым.
"Ясно, что движение по маршруту Рига-Стокгольм не возобновится завтра и даже через несколько месяцев. Есть вероятность, что в этом году маршрут не восстановится на докризисном уровне. В ближайшем будущем предприятие не сможет предлагать в Латвии такое же самое количество рабочих мест", - сказал он.
По прогнозам Tallink, после снятия ограничений по маршруту первоначально будет ходить только один паром.
Ныгене выразил надежду, что Латвия, как это сделали Эстония, Финляндия и Швеция, рассмотрит меры по поддержке судоходной отрасли, чтобы морское сообщение между Латвией и Швецией могло бы восстановиться как можно скорее, пусть и в ограниченном объеме.
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