Зарплата от 900 евро и социальные гарантии: командир НВС позвал безработных в армию

Информация Центра рекрутирования и отбора НВС свидетельствует, что по сравнению с тем же периодом прошлого года в течение последних двух недель интерес к профессиональной службе вырос на 50-60%.

Калниньш допускает, что решение присоединиться к службе в вооруженных силах часть кандидатов, возможно, приняла под влиянием кризиса Covid-19, но это могут быть и плоды целенаправленных мероприятий по рекрутированию со стороны вооруженных сил.

"Конечно, мы ни в коем случае не радуемся, если люди потеряли прошлую работу, но мы призываем и даем возможность решить эти проблемы, поступив на службу, которая гарантирует социальные гарантии в полном объеме и заработок пропитания. В то же время у службы есть и благородная цель - заботиться об обороне Латвии", - отметил командир НВС.

Начальник Центра рекрутирования и отбора НВС Рихард Розенбаумс подтвердил, что интерес к профессиональной службе наблюдался и до вызванного Covid-19 кризиса. За первые три месяца этого года на профессиональную службу было принято на 25% военнослужащих больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что НВС обещают при поступлении на службу стабильную, конкурентоспособную и мотивирующую зарплату, начиная от 900 евро в месяц после уплаты налогов, а также социальные гарантии, в том числе оплаченное государством здравоохранение и гарантированную пенсию по выслуге лет, которая может достигать 80% от заработка, карьерный рост, бесплатное обучение специальности, иностранным языкам и другим необходимым для службы сферам, работу в команде на учениях в Латвии и за рубежом, в том числе и в районах международных операций.

Кроме того, у военнослужащих есть право устраивать детей в дошкольное образовательное учреждение без очереди.