"Сначала все покупали имбирь и мед, теперь уже берут угли". Пандемия глазами кассира

Меняет ли нас пандемия Covid-19? Наверняка ответ на этот вопрос даст лишь время и антропологи. Пока же мы предлагаем некоторые наблюдения за нами глазами кассира в магазине. Оказалась ли торговля готовой к новой реальности и что изменилось уже?
Эмоциональное. Не страшно ли работать с людьми в новой реальности?
Ее зовут Даце, она невероятная болтушка. Восьмой или девятый год она работает в небольшом магазине торговой сети Maxima в Кекаве и, по собственному признанию, "рождена для торговли" - очень любит разговаривать с покупателями.
"Недавно в отпуске была, а покупатели мне говорят - ну где же вы были, мы думали, вы точно уже ушли. А я им - куда это я уйду?" - начинает нашу беседу Даце.
На вопрос, не страшно ли ей выходить на работу из-за угрозы инфекции, Даце бодро отвечает:
"Нет, не страшно, у нас есть перчатки, дезинфекторы, стекло, отделяющее от покупателей, мне спокойно".
По словам Даце, в коллективе не было случаев, чтобы кто-то остался дома и не выходил на работу из-за боязни заболеть коронавирусом.
"Теперь у нас еще появился градусник. Прихожу я на работу, говорю директору:
"Покажите, что за искусство у вас привезли? Градусник? Померьте мне температуру".
Померили - 36,6 градуса, здоровая, говорят: "Иди работай". Так радостно стало", - добавляет кассир.
Она говорит, что в коллективе на собраниях теперь обсуждают, куда после окончания вируса поедут все вместе. Хотят, например, в обсерваторию в Балдоне или в боулинг.
"На собрании директор спрашивает: куда поедем? И мы как семья, с планами на будущее. Мне это очень нравится. Я иду не как на работу, а как к друзьям. И легче становится", - признается Даце.
Изменился ли как-то ассортимент покупок?
По словам Даце, теперь в магазин люди приходят реже и более подготовленными. Сначала, конечно, торговая сеть пережила бум, теперь все вернулось в норму, говорит она.
"Гречка, спички, свечи - как будто на войну собрались, - вспоминает Даце первое время после введения режима чрезвычайной ситуации, добавляя: - Когда вирус начался, еще имбирь в топе был, лимоны и чеснок".
По ее словам, так было первые две недели, а потом постепенно все вернулось на привычный лад.
"Теперь, смотрю, люди собираются и на дачу уже - угли покупают, шашлык покупают, пиво покупают. Спрашиваю - на дачу? Отвечают - конечно! А сегодня уже семена для цветов набирали", - рассказывает Даце об актуальных покупках.
Но есть и другие изменения - люди стали закупаться более прагматично:
"Что мне нравится, так это то, что теперь люди думают комплексно - берут упаковками сахар, муку, масло подсолнечное - думают не на один день, а на четыре дня вперед", - отмечает Даце.
По ее словам, стало больше тех, кто приезжает раз в неделю и уходит с большой корзиной - все для того, чтобы пореже появляться в магазине.
Из положительных изменений она также отметила, что людей в возрасте в магазине стало меньше - наверно, в семье о них заботятся и закупаются и для них.
Соблюдают ли люди установленные правила?
Даце говорит, что у них в магазине не было подобных случаев, как тот известный, когда старушку толкнули:
"Конечно, бывает, что кто-то не соблюдает дистанцию, бывают стычки, но небольшие. Когда я на кассе работаю, все меня слушаются", - смеется она.
Кассир отмечает, что теперь уже многие в масках приходят.
"И да, есть такое - к тем, кто в маске, стараются не приближаться, сразу думают, что заразный, - отмечает Даце, добавляя:
- Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другими стали, стоят на расстоянии. Руки моют на входе и на выходе. Приятно смотреть".
Оказалась ли торговля готовой к новым вызовам?
Как в беседе с RUS.TVNET отметила руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, с момента распространения вируса в мире и введения режима чрезвычайной ситуации в Латвии как жителям, так и предприятиям пришлось приспосабливаться к переменам, меняя свои привычки и ход повседневных событий.
"В течение месяца в Maxima Latvija существенно изменилась культура покупок - жители закупаются реже, но в большем объеме, а сама компания вводит ряд мер предосторожности, чтобы сделать покупки в магазинах наиболее безопасными", - говорит она.
По ее словам, значительным преимуществом для торговой сети в целом стали хорошие наработки в сфере электронной коммерции - в отдельных случаях оборот интернет-магазина barbora.lv вырос до девяти раз.
"Maxima, безусловно, готова к переменам. Мы помогаем другим отраслям - и особенно их сотрудникам, предоставляя рабочие места на время чрезвычайной ситуации или в более долгосрочной перспективе.
Также корректируем бизнес-модель - например, в 33 магазинах Maxima по всей Латвии в сотрудничестве с barbora.lv были созданы пункты комплектации и получения заказов, чтобы люди могли дистанционно заказать товары повседневного потребления", - говорит Лиене Дупате-Угуле.
Она считает, что в целом в выигрыше будут те компании, которые способны быстро адаптироваться к ситуации и обеспечить безопасную торговлю продуктами питания.
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