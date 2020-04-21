"Сначала все покупали имбирь и мед, теперь уже берут угли". Пандемия глазами кассира

Эмоциональное. Не страшно ли работать с людьми в новой реальности?

Ее зовут Даце, она невероятная болтушка. Восьмой или девятый год она работает в небольшом магазине торговой сети Maxima в Кекаве и, по собственному признанию, "рождена для торговли" - очень любит разговаривать с покупателями.

"Недавно в отпуске была, а покупатели мне говорят - ну где же вы были, мы думали, вы точно уже ушли. А я им - куда это я уйду?" - начинает нашу беседу Даце.

На вопрос, не страшно ли ей выходить на работу из-за угрозы инфекции, Даце бодро отвечает:

"Нет, не страшно, у нас есть перчатки, дезинфекторы, стекло, отделяющее от покупателей, мне спокойно".

По словам Даце, в коллективе не было случаев, чтобы кто-то остался дома и не выходил на работу из-за боязни заболеть коронавирусом.

"Теперь у нас еще появился градусник. Прихожу я на работу, говорю директору:

"Покажите, что за искусство у вас привезли? Градусник? Померьте мне температуру".

Померили - 36,6 градуса, здоровая, говорят: "Иди работай". Так радостно стало", - добавляет кассир.

Она говорит, что в коллективе на собраниях теперь обсуждают, куда после окончания вируса поедут все вместе. Хотят, например, в обсерваторию в Балдоне или в боулинг.

"На собрании директор спрашивает: куда поедем? И мы как семья, с планами на будущее. Мне это очень нравится. Я иду не как на работу, а как к друзьям. И легче становится", - признается Даце.

Изменился ли как-то ассортимент покупок?

По словам Даце, теперь в магазин люди приходят реже и более подготовленными. Сначала, конечно, торговая сеть пережила бум, теперь все вернулось в норму, говорит она.

"Гречка, спички, свечи - как будто на войну собрались, - вспоминает Даце первое время после введения режима чрезвычайной ситуации, добавляя: - Когда вирус начался, еще имбирь в топе был, лимоны и чеснок".

По ее словам, так было первые две недели, а потом постепенно все вернулось на привычный лад.

"Теперь, смотрю, люди собираются и на дачу уже - угли покупают, шашлык покупают, пиво покупают. Спрашиваю - на дачу? Отвечают - конечно! А сегодня уже семена для цветов набирали", - рассказывает Даце об актуальных покупках.

Но есть и другие изменения - люди стали закупаться более прагматично:

"Что мне нравится, так это то, что теперь люди думают комплексно - берут упаковками сахар, муку, масло подсолнечное - думают не на один день, а на четыре дня вперед", - отмечает Даце.

По ее словам, стало больше тех, кто приезжает раз в неделю и уходит с большой корзиной - все для того, чтобы пореже появляться в магазине.