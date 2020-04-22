В Даугавпилсе в одиночку по улицам бродил четырехлетний мальчик

Стражи порядка незамедлительно отправились на место событий, где смогли выяснить личные данные мальчика. Ребенок рассказал полицейским, что идет к маме.

Во время проверки данных ребенка выяснилось, что мать задекларировала свое место жительства и ребенка. Мальчика передали маме, получив ее пояснение по поводу сложившейся ситуации. Информация о произошедшем и материалы дела переданы отделению профилактической работы с молодежью муниципальной полиции, которая продолжит рассматривать дело в рамках своей компетенции. О произошедшем проинформирован и Сиротский суд.

Муниципальная полиция Даугавпилса благодарит жителей, которые, увидев маленького, оставшегося без присмотра ребенка, не остались равнодушными и проинформировали об этом полицию.