В Даугавпилсе в одиночку по улицам бродил четырехлетний мальчик

Вечером 18 апреля муниципальная полиция Даугавпилса получила информацию, что в одном из микрорайонов города один гуляет мальчик в возрасте примерно четырех лет и не ориентируется в пространстве.
Стражи порядка незамедлительно отправились на место событий, где смогли выяснить личные данные мальчика. Ребенок рассказал полицейским, что идет к маме.
Во время проверки данных ребенка выяснилось, что мать задекларировала свое место жительства и ребенка. Мальчика передали маме, получив ее пояснение по поводу сложившейся ситуации. Информация о произошедшем и материалы дела переданы отделению профилактической работы с молодежью муниципальной полиции, которая продолжит рассматривать дело в рамках своей компетенции. О произошедшем проинформирован и Сиротский суд.
Муниципальная полиция Даугавпилса благодарит жителей, которые, увидев маленького, оставшегося без присмотра ребенка, не остались равнодушными и проинформировали об этом полицию.
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