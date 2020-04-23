Чт, 23.04.2020
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До конца апреля будут искать решение по введению минимальных социальных взносов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг на внеочередном заседании Кабинет министров поручил Министерству благосостояния до следующей недели разработать решение по введению минимальных соцвзносов для всех налоговых режимов.

Сегодня правительство заслушало доклад Службы государственных доходов (СГД) о выплате пособий за простой, в котором отмечалось, что в общем налоговом режиме средние социальные взносы составили в 2019 году 273,7 евро на одного работника, а в режиме микропредприятия - 98,86 евро.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, существующая налоговая система в известной мере легализует то, что в период кризиса многие жители оказались социально незащищенными.

"Если мы не изменим это сейчас, то к следующему кризису придем в таком же положении", - сказал Кариньш.

Концепция минимальных соцвзносов должна быть представлена правительству до 28 апреля.

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