Видео ⟩ "Как об стенку". Бизнесмен не сдержал слез, рассказывая о возможном закрытии Balzambārs

Рейзенбергс рассказал, что у Balzambārs накопился долг за аренду перед Rīgas nami в размере 3000 евро. Так как сейчас у бара доходов нет, возможности его выплатить тоже нет.

Однако, по его словам, Rīgas nami в положение не входят, общение "как об стенку" и, если бар долг не выплатит, им продолжат насчитывать проценты.

При таком раскладе Balzambārs, скорее всего, будет вынужден закрыться, признал Рейзенбергс.

На пособия по простою Balzambārs тоже не может претендовать, так как за январь и февраль у компании долги - это абсолютно нормальная практика для отрасли, потому что в зимние месяцы клиентов меньше. Ежегодно эти долги выплачиваются с началом лета, признал предприниматель.

Говоря о сложившейся ситуации, он не совладал с эмоциями, на него накатили слезы от безысходности: "Мы остались одни, сами по себе".

Он отметил, что в течение пяти лет компания в качестве налогов заплатила 250 000 евро, а сейчас "попросту выкинута из лодки".

Рейзенбергс говорит, что у многих кафе ситуация схожая.

"Правительство должно пойти навстречу. Должен быть человек, который знает эту кухню. А есть люди - просто слуги закона", - расстроен бизнесмен.

Стоит отметить, что сам владелец бара Balzambārs не остался без средств к существованию. Под влиянием пандемии Covid-19 у него возникла идея доставлять на дом готовую еду - проект называется Siļķe kažokā ("Селедка в шубе").

Parādu un atbalsta trūkuma dēļ, iespējams, pavisam nāksies slēgt arī @A_Reizenbergs vadīto @balzambars Rīgā, šādu iespēju “Rīta Panorāmā” neizslēdza Reizenbergs. “Pagaidām mēs esam bez jebkādas palīdzības, esam izmesti ārā no laivas,” sacīja Reizenbergs. https://t.co/ZGhJHi0MOO pic.twitter.com/gx8dGMdLuj — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 23, 2020