Минфин: в этом году значительно увеличится госдолг, спад ВВП может составить 7%

Данный прогноз включен в подготовленный Минфином проект программы стабильности Латвии на 2020-2023 годы.

Далее рост экономики постепенно восстановится - в 2021 году ВВП увеличится на 1%, в 2022 году - на 3,5%.

Дефицит бюджета правительства прогнозируется в этом году в размере 9,4% от ВВП, в 2021 году при неизменной политике - 5% от ВВП. Долг правительства в 2020 году вырастет до 51,7% от ВВП, в 2012 году - 52,2% от ВВП. Ранее прогнозировалось, что госдолг составит около 40% от ВВП.

Прогноз инфляции на 2020 год уменьшен до 0,4%, в следующем году инфляция вырастет до 1,7%.

Минфин прогнозирует, что безработица в 2020 году вырастет на 4,9 процентных пункта до 11,2%, а средняя зарплата уменьшится на 3%.