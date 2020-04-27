Россия опередила Китай по числу заболевших Covid-19

Согласно данным на утро 27 апреля, в России зарегистрировано 6198 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 87 147 человек.

Таким образом, в России сейчас больше случаев Covid-19 чем в Китае, где согласно официальным данным коронавирусом заболели 83 192 человека.

До сих пор Covid-19 унес в России жизни 794 человек.

Галерея: Covid-19 в России