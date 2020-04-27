Россия опередила Китай по числу заболевших Covid-19

Россия по количеству заболевших Covid-19 жителей опередила Китай, пишет "Медуза".
Согласно данным на утро 27 апреля, в России зарегистрировано 6198 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 87 147 человек.
Таким образом, в России сейчас больше случаев Covid-19 чем в Китае, где согласно официальным данным коронавирусом заболели 83 192 человека.
До сих пор Covid-19 унес в России жизни 794 человек.
Галерея: Covid-19 в России
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