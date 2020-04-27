Пн, 27.04.2020
Все не так и хорошо, число инфекций не снижается, жить, как сейчас, придется очень долго. Ясно, что никакого празднования Лиго на набережной 11 Ноября не будет, это я вам могу сказать точно. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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Россия опередила Китай по числу заболевших Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

Россия по количеству заболевших Covid-19 жителей опередила Китай, пишет "Медуза".

Согласно данным на утро 27 апреля, в России зарегистрировано 6198 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 87 147 человек.

Таким образом, в России сейчас больше случаев Covid-19 чем в Китае, где согласно официальным данным коронавирусом заболели 83 192 человека.

До сих пор Covid-19 унес в России жизни 794 человек.

Галерея: Covid-19 в России

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