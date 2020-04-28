Вт, 28.04.2020
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Нет заказов. Консервный завод в Лиепае уволит почти всех сотрудников

Производство рыбных консервов. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Лиепайское предприятие по обработке рыбы Libava приняло решение приостановить работу до середины сентября - нет заказов и рыбы. Основной владелец предприятия Игорь Крупник рассказал, что с 1 июня планирует уволить почти всех сотрудников. 

На предприятии планируют оставить пять человек, 80 - уволить по обоюдному согласию, сообщает rus.lsm.lv. 

Крупник рассказал, что в феврале и марте был неожиданный всплеск заказов, и предприятие даже подумывало о расширении. Но сейчас он предполагает, что впереди глобальная мировая стагнация.

"Раньше, если в Латвии дела плохо шли, нас выручал экспорт - не в Россию, так в Европу. А теперь плохо у всех", - сказал он. 

Предприниматель отметил, что в апреле заказов на 30% меньше, на май их практически нет. А что будет в июне, не известно - рыба кончилась, потому что в феврале и мае все работали на "полную катушку". Да и сырье сейчас очень дорогое: например, килька с корабля сейчас стоит 370 евро за тонну, раньше - 240 евро.

Но и ее нет, вылов закончился. 

По мнению Крупника, в середине сентября работа может возобновиться, он в этом уверен процентов на 90. По его словам, увольнение работников на летний период - не новинка, такое и раньше было, что предприятия по обработке рыбы увольняли людей на период простоя в отрасли. 

Тем временем представитель Лиепайского филиала Государственной службы занятости (NVA) Даце Баумане говорит, что до сих пор не поступало заявлений о массовом увольнении сотрудников. Сокращения работников есть на малых швейных предприятиях, также регистрируются моряки, сотрудники гостиниц и кафе. 

"К 20 апреля у нас было зарегистрировано 2764 человека, на 352 больше, чем 31 марта. То есть в среднем - 31 человек в день, в обычное время -  25. Так что рост есть, но небольшой", - цитирует Баумане rus.lsm.lv.

Баумане также отметила, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, вакансии есть. Например, в апреле через биржу труда в Лиепае работу нашли 167 человек. 

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