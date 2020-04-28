Работодателям могут разрешить урезать зарплаты в период простоя

Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства экономики позволить работодателям во время простоя в период чрезвычайного положения платить работникам 70% от зарплаты, а не 100%, как предусмотрено законом о труде.
Поданные Минэкономики поправки предусматривают, что работодатели, соответствующие условиям программы углубленного сотрудничества, в случае, если на них повлиял кризис из-за Covid-19, могут выплачивать работникам предусмотренное законом возмещение за простой в размере до 70% от зарплаты. В настоящее время закон о труде гласит, что зарплата в случае простоя выплачивается в полном размере.
Минэкономики подчеркивает, что в любом случае работнику будет сохранено вознаграждение в размере минимальной зарплаты и пособие соцобеспечения за каждого ребенка. Предполагается, что эта норма будет в силе до 31 декабря этого года.
Также предусмотрено, что работник, который не согласен с уменьшением зарплаты, может уволиться, не соблюдая требование закона о труде, согласно которому он должен отработать еще месяц. В этом случае работодатель обязан выплатить выходное пособие.
Также в поправках предусмотрена возможность при кратковременном сокращении производства договориться с работником о неполном рабочем времени.
По мнению Минэкономики, эти поправки позволят работодателям во время кризиса сохранить рабочие места.
Окончательное решение по законопроекту примет Сейм.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!