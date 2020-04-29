В зоопарке Rakši родился верблюжонок. Это девочка, и вы можете стать тем, кто придумает ей имя!

По этому поводу сотрудники зоопарка предлагают всем желающим поучаствовать в конкурсе и придумать животному имя. К слову, это самка.

Посмотреть фото малышки, а также ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно в публикации зоопарка!

Верблюжий парк Rakši — это место для семей с детьми.

В зоопарке под открытым небом Rakši можно увидеть более 100 животных – верблюдов, лам, альпаков, Валлийских Черношейных коз, Валлийских черноносых овец, ослов Пуату и семейств кроликов.