Ср, 29.04.2020
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  • В зоопарке Rakši родился верблюжонок. Это девочка, и вы можете стать тем, кто придумает ей имя!

В зоопарке Rakši родился верблюжонок. Это девочка, и вы можете стать тем, кто придумает ей имя!

ФОТО: facebook.com/raksizoo/

Сегодня, 29 апреля, на странице верблюжьего парка Rakši была опубликована радостная новость: вчера на свет появился малыш верблюда. 

По этому поводу сотрудники зоопарка предлагают всем желающим поучаствовать в конкурсе и придумать животному имя. К слову, это самка. 

Посмотреть фото малышки, а также ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно в публикации зоопарка!  

Верблюжий парк Rakši — это место для семей с детьми.

В зоопарке под открытым небом Rakši можно увидеть более 100 животных – верблюдов, лам, альпаков, Валлийских Черношейных коз, Валлийских черноносых овец, ослов Пуату и семейств кроликов.

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