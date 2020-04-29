Мошенник в интернете пытался продать "лекарства" от Covid-19; начата проверка

Инспекция направила запрос информации, на который ждет ответа, в свою очередь с представителями портала объявлений агентству LETA связаться пока не удалось.

На данный момент нет ни одного зарегистрированного медикамента для лечения или профилактики Covid-19, однако автор объявления утверждает, что конкретный медикамент проверен для лечения и профилактики заболевания.

Потенциальным покупателем предлагают за 79 евро приобрести 20 таблеток медикамента "Арбидол", который используется в России и Китае.

Автор объявления на вопрос, действительно ли медикамент помогает в лечении Covid-19, прислал ссылку на российский новостной портал, утверждающий, что о профилактическом действии "Арбидола" против Covid-19 сообщил Китай, а вторую - на сайт производителя.

Если в нем выбрать опцию "купить", то видно, что в российских аптеках этот препарат стоит 518 рублей или примерно 6 евро, что в 13 раз меньше, чем требует автор объявления.

Инспекция здравоохранения указывает, что это не только введение потребителей в заблуждение, но и нарушение закона. За распространение лекарств без разрешения полагается административный денежный штраф.