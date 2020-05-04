Латвия накануне Второй мировой войны: найдено уникальное видео любителя

Швед снимал первые шаги своего сына по пляжу Балтийского моря, прием у посла Швеции, но в то же время в кадр попал быт в Риге - утонченно разодетые молодые люди, у которых жизнь только начинается, а также балтийские немцы, распродающие все нажитое, что не могут взять с собой при переезде в Германию. Такой Латвию в кинохрониках времен Улманиса мы видим впервые.

"Этот материал сначала меня привлек тем, что я живу в Риге - это мой тоже город. Но я быстро понял, что это уникальный материал и очень отличающийся материал от любительских съемок и вообще съемок довоенного периода - своим понимание того, что и как документировал неизвестный автор", - говорит Манский.

По его признанию, у автора видео получился удивительный симбиоз - искренний частный взгляд на собственную жизнь и ощущение очень точного пульса и запаха времени.

Он отмечает, что эта любительская съемка от слова "любовь".

Видео: Уникальные кадры 1939-го года в Латвии

Для контекста - 39-й год для Латвии в целом стал трагичным: Россия и Германия 23 августа в Кремле заключили пакт Молотова — Риббентропа, в Латвии разместили советские военные базы, превышающие численность латвийской армии в мирное время. По сути, это было начало оккупации Латвии.

Как в параллельной реальности продолжалась привычная жизнь - на Набережной 11 ноября Улманис устраивает прием и бал, Янис Далиньш побеждает в соревнованиях по ходьбе на 25 км в Германии, а за первое место Улманис дарит ему коня. В Риге проходят соревнования европейского уровня по конькобежному спорту. Побеждает Альфон Берзиньш. Выходит первый большой художественный фильм Zvejnieka dēls ("Сын рыбака").

В кадры попало и то, как из Латвии уезжали балтийские немцы - ранее это было запечатлено лишь на фотографиях. Из Риги выехало 52 тысячи. Улманис провожал их словами о невозвращении.

"Я лучше стал понимать латышей, рядом с которыми я живу, в их злости по поводу этих лет оккупации, потерянного времени, поколения, потому что вот в этих кадрах ты отчетливо видишь и чувствуешь, что именно было потеряно.

Латвия была частью большого цивилизованного мира, спокойного, в котором люди спокойно жили в каком-то комфортном и обращенном в будущее мире. Тем трагичнее ты осознаешь, что пришлось испытать этим счастливым людям буквально через пару лет", - признается Манский.

"Все это рухнуло, а из-под обломков этой рухнувшей жизни еще не одному поколению выбираться", - заключает он.

Видео: Сюжет Nekā Personīga, комментарий Манского на русском языке