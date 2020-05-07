Винькеле рассказала, когда в следующий раз пересмотрят ограничения

Министр уже ранее говорила, что правительство примет решение о продлении или отмене режима ЧС на основании эпидемиологической ситуации с учетом нагрузки на систему здравоохранения, ситуации за рубежом и общей безопасности общества, в том числе возможности контролировать мероприятия.

Также Винькеле отмечала, что следует учитывать психологическое благополучие и устойчивость населения.

"Эти смягчения, которые вступят в силу после 12 мая, являются своего рода проверкой на разумность, как мы учимся и приспосабливаемся к жизни с этим еще не побежденным вирусом", - сказала Винькеле.

"Принципиальные требования не меняются: дистанцируемся и моем руки", - заявила глава Минздрава.

По словам Винькеле, на данный момент Минздрав и Центр профилактики и контроля заболеваний работают с эстонскими и литовскими коллегами с целью прийти к единому подходу относительно туристов после того, как будет разрешено перемещение между странами.

После того, как будет найден общий знаменатель относительно путешествующих жителей стран Балтии, можно будет говорить о восстановлении международного туризма.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в странах Балтии схожая, что означает, что карантинные требования не будут касаться жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которые побывали в одной из балтийских стран.

RUS.TVNET уже сообщал, что режим ЧС в Латвии продлен до 9 июня. После 12 мая можно проводить мероприятия с участием до 25 человек, планировать турпоездки по Балтии. По выходным начнут работать торговые центры, а в общественном транспорте ношение масок станет обязательным.