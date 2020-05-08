Ну вот, Латвия только отпраздновала 30-летие с момента восстановления независимости. Тогда начинались девяностые, смутные, могучие и урожайные для проворных мальчиков времена. Одним из печально известных в Латвии "проворных мальчиков" был Клоп или Янис Клява, который уже значительное время лежит на Ивановском кладбище.

На этот раз моя серия статей кладбищенских детективов привела меня на Ивановское кладбище в Латгальском предместье, где я надеялся в полной приключений и сложной прогулке найти могилу называемого в криминальных кругах Клопом бандита. Думал, что его могила, как полагается безумному преступнику, заросшая белокрыльниками, находится где-то в углу кладбища. Думал, что могила обязательно будет украшена забытым, покрытым лишайником памятником, который без слов скажет: да, вот, здесь подо мной в аду в котле варится бандит, рецидивист, предприниматель и авторитет криминального мира Янис КЛява или Клоп.

C такими мыслями я по прямой пошел на православное и староверческое Ивановское кладбище на улице Лиелая Кална 19, которое заметно издалека, благодаря увенчанной здоровенными куполами церкви Св. Иоанна в Риге, являющейся одной из крупнейших православных церквей в Риге. Само кладбище было открыто в конце 19-го века, однако сейчас оно частично закрыто. Несмотря на это, солнечными утром, которое я проводил, бродя по кладбищу, мне удалось заметить минимум двое похорон и наблюдать активную работу по уборке. У некоторых могил на скамеечках сидели люди, видел и классику - по "чарке" с памятником. Как я уже ранее писал о рижских парках, и у рижских кладбищ есть свой характер. Ивановскому кладбищу, само собой разумеется, присущ славянский шарм - в самом лучшем значении этого слова.

Итак, на Ивановское кладбище я пошел искать могилу Клопа. Почему я решил искать могилу бандита? Потому, что это интересно - как читать о бурлаках или смотреть фильм "Брат". Хоть и преступник, все-таки Клоп, как известно, был довольно яркой личностью в криминальных кругах в девяностые годы. Может не столь яркой как Сергей Сниедзиньш, но все-таки.

Клоп, по-моему, этакий латвийский Распутин. Это потому, что его не могли убить. От этого, похоже, и кличка "клоп". В легендарном и любимом бандитами кафе "Сените" ему даже выстрелили в голову, однако он выжил. В конце концов он умер при не особо ясных обстоятельствах в тюрьме в 2000 году.

Как обычно, и в этот раз я руководствовался фотографией ближнего плана памятника, на которой, впрочем, памятник не выглядит поросшим черным мхом, что немного испортила мою радость детектива. Обойдя вокруг могил по периметру, я вошел в центр, все время держа в руках велосипед, так как не мог найти удобное место, куда его пристегнуть. У памятника же не пристегнешь, и на улицу не оставишь. В конце концов заметил металлический забор у самой церкви и главного входа на кладбище, поэтому устремился туда.

Когда приковал велосипед, Клоп испортил мой день, украл потенциальные приключения и вообще поиздевался надо мной.

Нет, он не крал мой велосипед; он внезапно, на ровном месте показался в красивом, прибранном, богатом и дорогом месте. Его памятник я совсем случайно заметил за красивым металлическим забором, окружившим множество гордых гранитных памятников. Могила бандита Клопа находилась у самого храма, у входа на кладбище, на солнечном пригорке. Мне даже не надо было искать. Чувствовал себя основательно обманутым и обворованным. Побоялся открывать металлические воротца, я просто посмотрел на могилу издалека. Скучно. Клоп украл у меня приключения и радость поисков.

ФОТО: No personīgā arhīva

Плана Б у меня не было, поэтому решил заодно найти и могилу хоккеиста Сергея Жолтока, которому, как говорили, построен огромный и красивый памятник. И его мне не пришлось искать долго, так как он был таким большим, что увидеть его можно было издалека. Однако это уже не был то. Слишком новый памятник, чтобы в нем имелось какое-то историческое дыхание. Конечно, все уважение Сергею Жолтоку.

ФОТО: No personīgā arhīva

Вот и все. Клоп меня основательно обманул. Наверное, все-таки не стоит искать могилы бандитов, ведь, как видно, они даже с того света попытаются тебя ограбить.