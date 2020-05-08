Медиа-группа TVNET укрепляет лидерские позиции в топе латвийского интернета

Медиа-группа TVNET укрепляет лидерские позиции в латвийской интернет-среде пятый месяц подряд, достигнув 900 000 уникальных пользователей, свидетельствует статистика Gemius об общей аудитории латвийских интернет-ресурсов в апреле 2020 года.
Главный редактор медиа-группы TVNET Том Островскис: "Мир быстро меняются, меняются и привычки и интересы, но доверие к брендам группы TVNET - TVNET.lv, RUS.TVNET.lv, Apollo.lv, Spoki.lv и Receptes.lv - устойчиво высоко. Это очень большая ответственность перед читателем, вне зависимости от того, боремся ли мы с эпидемией коронавируса или каждодневным однообразием. Признаю, доверие читателей - фантастический источник вдохновения для нас самих, чтобы продолжать в это сложное время предлагать качественное и актуальное содержание для всех групп общества. И мы делаем это каждый день уже 20 лет, с момента первой статьи TVNET в интернете!
Спасибо нашим читателям и зрителям за доверие и поддержку местных СМИ и независимой журналистики!"
Общее число посетителей медиа-группы TVNET в апреле - 900 567 уникальных пользователей, свидетельствуют данные Gemius; у медиа-группы Delfi - 888 119, далее следует inbox.lv с 747 275 пользователей.
Ежемесячно в опубликованных Gemius данных об общем посещении аудитории в латвийском сегменте интернета обобщаются данные с различных устройств - компьютеров, мобильных телефонов и планшетов, учитывая совпадения между различными платформами (Gemius publishers). В свою очередь, статистика посещений сайтов не учитывает перекрытия читателей для сайтов одной медиа-группы (Gemius domain).
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