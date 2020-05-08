Медиа-группа TVNET укрепляет лидерские позиции в топе латвийского интернета

Главный редактор медиа-группы TVNET Том Островскис: "Мир быстро меняются, меняются и привычки и интересы, но доверие к брендам группы TVNET - TVNET.lv, RUS.TVNET.lv, Apollo.lv, Spoki.lv и Receptes.lv - устойчиво высоко. Это очень большая ответственность перед читателем, вне зависимости от того, боремся ли мы с эпидемией коронавируса или каждодневным однообразием. Признаю, доверие читателей - фантастический источник вдохновения для нас самих, чтобы продолжать в это сложное время предлагать качественное и актуальное содержание для всех групп общества. И мы делаем это каждый день уже 20 лет, с момента первой статьи TVNET в интернете!