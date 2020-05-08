В Риге стоянки такси отдадут местным жителям

В дальнейшем эти бесплатные автостоянки на магистральных улицах смогут использовать местные жители.

Стоянки такси будут сохранены в центре Риги и возле медицинских учреждений.

Такое решение принято из-за изменений на рынке таксомоторных перевозок - стоянки такси перестали использоваться, пояснили в администрации.

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