В Риге стоянки такси отдадут местным жителям

Временная администрация Рижской думы признала сегодня недействительным решение Рижской думы от 2007 года "О стоянках легковых такси". Тем самым 50 стоянок такси в микрорайонах Риги будут ликвидированы.
В дальнейшем эти бесплатные автостоянки на магистральных улицах смогут использовать местные жители.
Стоянки такси будут сохранены в центре Риги и возле медицинских учреждений.
Такое решение принято из-за изменений на рынке таксомоторных перевозок - стоянки такси перестали использоваться, пояснили в администрации.
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