Магнитный северный полюс Земли быстро движется в сторону Сибири

В исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Geoscience, ученые выдвинули новую потенциальную причину такого неожиданного движения магнитного полюса, в частности, причина - два пузыря "негативного магнитного потока", которые находятся у ядра Земли под Канадой и Сибирью.

Считается, что магнитное поле Земли вызывается вихревым движением расплавленного железа в ядре планеты. У магнитного поля есть северный и южный полюс - позиции, которые постоянно перемещаются. Впервые позиция северного полюса была идентифицирована в 1831 году.

Однако в течение последующих десяти лет она изменилась.

В конце концов ученые выяснили, что магнитные полюса ежегодно продвигаются примерно на 10 километров вперед. Однако это изменилось после 1990-х годов, когда это движение резко ускорилось, достигнув уже 40 километров в год. Что вызвало это ускорение - неизвестно.

В новом исследовании ученые обобщили потенциальную причину этому необычному и удивительно линейному движению. В частности, были изучены геомагнитные данные высокого разрешения, собранные за последние двадцать лет. Выявлено, что под Канадой и Сибирью находятся два больших магнитных поля.

Выяснилось также, что канадское поле растягивается и ослабевает, что, скорее всего, вызвало изменения потоков в ядре Земли с 1970-х годов. В результате ослабления канадского поля увеличилось влияние сибирского магнитного поля, в результате чего магнитный северный полюс движется в сторону Сибири.

Модель исследователей свидетельствует, что в течение ближайших десяти лет магнитный северный полюс сдвинется в направлении Сибири на расстояние от 390 до 700 километров.

Исследователи говорят, что они уверены в канадском магнитном поле как причине движения магнитного северного полюса, однако, что вызвало его растяжение и ослабление, по-прежнему непонятно.