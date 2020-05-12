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В создавшихся условиях, когда передвижение и выход из дома по объективным причинам затруднён, сложно найти применение себе и своему творчеству. А в условиях «заточения» человеку необходимо испытывать радостные эмоции, дарить эти эмоции родным и близким, поддерживая их в это непростое время. Чем заняться дома сейчас? Сколько можно пересмотреть фильмов? Книги, онлайн-курсы и вебинары. Много времени с детьми. Соцсети...

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А вот чтобы такого, для себя, для своего творчества, для души?

Студия Art&Wine создала интересный продукт, который поможет реализовать многим свою мечту. Ребята создали Art-комплект, с помощью которого любой желающий, сможет нарисовать картину своими руками! В Art-комплект входит видео-урок с профессиональным художником, холст, краски, кисточки - всё то, что потребуется для создания собственной картины.

ФОТО: Пресс-фото

Художник в видео-уроке подробно показывает и очень понятно объясняет каждый шаг, чтобы у каждого кто рисует, получилось создать свою картину! Настолько подробно, что даже человек без опыта рисования, сможет создать картину своими руками! Вам нужно выбрать 1.5 - 2 часа своего времени и насладиться процессом рисования. И вы очень скоро начнёте получать восторженные отзывы от ваших друзей, родных и близких!

Выбор картин большой, есть и для взрослых, и для детей. Для людей, которые уже имеют опыт в рисовании, так же есть специальные комплекты более сложного уровня. Какие именно, вы можете посмотреть на сайте: art-quickteacher.com

ФОТО: Пресс-фото

Сейчас в Art&Wine действует специальная цена, поэтому есть возможность выгодно приобрести такой комплект. А если вы возьмёте комплект не только для себя, но и в подарок для своих близких, то получите дополнительные бонусы.